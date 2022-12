Skitterende optree vir Boknes Kersmark

Vakansiegangers en inwoners het die tienste uitgawe van die Boknes Kersmark hierdie week begeesterd bywoon.

“Dit was die beste opkoms in tien jaar,” meen lid van die koordinerende span, Riana Smith. “’n Groot sukses. Daar was baie mense wat die stalle bygewoon het, veral vakansiegangers.”

Die byeenkoms is oorsporonklik vir Boknes inwoners gestig, en dit was ‘n vereiste dat uitstallers ten minste ‘n plaaslike vakansiehuis het.

“Maar nou, as daar wel plek is, is ons bereid om nie-inwoners as uitstallers te verwelkom,” sê Smith.

Die Boknes Kersmark vind plaas elke jaar oor twee dae gedurende die week voor Kersfees. Uitstallers betaal R150 vir ‘n tafel binne die saal vir die twee dae, of R80 buite. Die organiseerders vat geen kommissie nie.

“Hierdie jaar was daar 11 buitekant. Binnekant was daar 32 tafels gewees, maar net 25 uitstallers.”

Skilderye, houtwerk, “en mooi geskenke wat jy nêrens anders sal kry nie”.

“Dis regtig ‘n tradisionele Kersmark,” sê Smith.

